البحرين ترحب بقرار الولايات المتحدة تصنيف تنظيم “سرايا المختار” منظمة إرهابية

رحبت وزارة الخارجية البحرينية، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف “سرايا المختار” كمنظمة إرهابية عالمية تهدد أمن مملكة البحرين ودول العالم.

واعتبرت القرار، خطوة إيجابية مهمة لمواجهة الأعمال والنوايا الخبيثة لهذا التنظيم المدعوم من الحرس الثوري الإيراني، ومكافحة أنشطته المزعزعة للأمن والاستقرار في المنطقة وتجفيف منابع تمويله.

وأشادت الوزارة، بالجهود الحثيثة التي تضطلع بها الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة كافة التنظيمات المتطرفة والتصدي لها ولأعمالها الآثمة، مؤكدة أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته والتحرك الجاد للقضاء على الإرهاب أينما كان وتخليص العالم من شروره.