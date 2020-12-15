ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك الأردن

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تطويرها