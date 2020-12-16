حالة_الطقس: انخفاض درجات الحرارة بشمال وغرب المملكة #صباح_الخير

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية على منطقتي مكة المكرمة تشمل السواحل منها والقصيم و أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة في حين يستمر نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على شمال وغرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبيه غربيه إلى جنوبية شرقية بسرعة 14-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية غربية إلى شمال على الجزئين الأوسط والشمالي بسرعة 15-40كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.