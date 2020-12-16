شاهد التفاصيل: وظائف لحملة الثانوية في طيران أديل

أعلنت شركة طيران أديل عن توفر وظائف إدارية وفنية شاغرة لحملة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في مقرها الرئيسي بمدينة جدة.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المتاحة هي:

مسؤول فني Technical Administrator: الثانوية العامة كحد أدنى وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال صيانة الطائرات.

مخطط طائرات Aircraft Planner: دبلوم فني وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال صيانة الطائرات.

مدير التخطيط Planning Manager: بكالوريوس هندسة طائرات وهندسة طيران وهندسة فضاء وهندسة ميكانيكية وهندسة كهربائية وخبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال صيانة الطائرات.

أخصائي محاسبة Accounting Specialist: بكالوريوس مالية ومحاسبة وخبرة لا تقل عن سنتين في المحاسبة المالية.

منسق سلسلة التوريد والضمانات Supply Chain & Warranties Coordinator: دبلوم أو بكالوريوس هندسة او إدارة سلسلة الإمداد او إدارة أعمال وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال مشابه.

مفتش فني Technical Inspector: دبلوم في هياكل الطائرات وخبرة لا تقل عن 5 سنوات منها 3 سنوات في صيانة طائرات A320 وسيكون التقديم متاحاً لهذه الوظائف على بوابة التوظيف.