السعودية: تقلب أسعار النفط لا يزال تحدياً كبيراً للاقتصاد

قالت المملكة العربية السعودية امس الثلاثاء إن تفشي كوفيد-19 جعل التنبؤ بسوق النفط أكثر صعوبة، محذرة من أن التقلب في سوق النفط تحد كبير للاقتصاد.

وقلص أكبر مصدر للنفط في العالم إنتاج النفط هذاالعام في إطار اتفاق مع أوبك ومنتجين آخرين لتحقيق الاستقرار لأسعار النفط التي بلغت قاع 21 عاما عند أقل من 16 دولارا للبرميل في أبريل نيسان.

وجرت تسوية خام برنت عند 50.76 دولار للبرميل اليوم.

وقالت وزارة المالية مع اسـتمرار حالة عدم اليقين حول سـرعة تعافي الاقتصاد العالمي واحتمالية اسـتمرار تداعيـات ألأزمـة إلى وقـت أطـول، فإن ذلك يعنـي صعوبة التنبؤ بمستقبل أسـواق النفط.

وقال بيان الميزانية الصادر أمس الثلاثاء 15/12/2020 إن السعودية ستواصل لعب دور فعال في تحقيق الاستقرار بسوق النفط وتطبيق خطتها لتنويع مصادر الاقتصاد.

وأضاف البيان نقلا عن بيانات من أوبك إن متوسط إنتاج السعودية النفطي انخفض 5.7 بالمئة على أساس سنوي من يناير كانون الثاني لأكتوبر تشرين الأول 2020 إلى 9.3 مليون برميل يوميا.