كورونا في الهند: 26355 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

سجلت الهند اليوم، الأربعاء، 26355 إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي التي ظلت فيها الإصابات اليومية دون 30 ألفا.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة في الهند، تسجيل 9.93 مليون حالة إصابة إلى الآن.

وتعد الهند في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة لكن عدد حالات العدوى اليومية تراجع بثبات منذ أن بلغ ذروة نحو 97 ألف إصابة في منتصف سبتمبر.

وحسب إحصاء لرويترز فإن متوسط عدد الوفيات بسبب الإصابة بكوفيد 19 المعلن عنه يوميا في الهند كان يتراجع لليوم العاشر على التوالي.

وقالت وزارة الصحة، إن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 360 وفاة ليصل الإجمالي إلى 144069.