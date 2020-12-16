خلال 24 ساعة.. الولايات المتحدة تسجل نحو ربع مليون إصابة بكورونا

كشفت بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز، اليوم الأربعاء،أن الولايات المتحدة الأمريكية، سجلت نحو ربع مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية جديدة.

وأظهرت بيانات الجامعة، اليوم الأربعاء، والتي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة (كوفيد-19) أنه بين الاثنين والثلاثاء الماضيين سجلت الولايات المتحدة أكثر من 248 ألف إصابة جديدة بالفيروس و2706 وفيات ناجمة عن الوباء.

وأشارت إلى أن هناك أكثر من 113 ألف مريض بكوفيد-19 في المستشفيات، بحسب بيانات تحدثها باستمرار وزارة الصحة الأمريكية.