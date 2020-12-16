ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بالمملكة عند 196.03 ريال

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السعودية، بشكل ملحوظاً لجميع الأعيرة.

وسجل جرام الذهب عيار 24 في السعودية 224.02 ريال، كما سجل جرام الذهب عيار 21 بالمملكة سعر 196.03 ريال، وبلغ سعر الذهب عيار 18 سجل 168.02 ريال.

كما ارتفعت أسعار الذهب عالمياً، د لأعلى مستوى في أسبوع إذ استند المعدن الأصفر إلى ارتفاع سجله في الجلسة السابقة بفضل آمال لمزيد من التحفيز الأميركي، بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي بشأن السياسات.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1854.51 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:37 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ التاسع من ديسمبر كانون الأول عند 1858.13 دولار. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1859.60 دولار.

وصعد البلاتين الذي يُستخدم في صناعة السيارات 0.5% إلى 1041.35 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوى في أكثر من أسبوع عند 1045 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت الفضة 0.7% إلى 24.66 دولار للأونصة وربح البلاديوم 0.7% إلى 2335.07 دولار.