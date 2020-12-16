الأحد المقبل.. “عقارات الدولة” تبدأ في استقبال طلبات التملك إلكترونيًّا

تبدأ الهيئة العامة لعقارات الدولة، الأحد المقبل، في استقبال طلبات تملّك المواطنين للعقارات إلكترونيًّا.

وكانت الهيئة العامة لعقارات الدولة، قد نشرت تفاصيل تعديلات قواعد وآلية النظر في طلبات تملك العقارات.

وكشفت المادة الثالثة من القواعد، عن شروط قبول طلب التملك، وتَضَمنت أن يكون الطلب مقدمًا خلال سنة من تاريخ 20 ديسمبر 2020، وألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية.

كما تضمنت القواعد ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات، على أن يكون مقدماً خلال الفترة المقررة لاستقبال الطلبات، ولا ينظر في أي طلب يقدم بعد انتهاء المدة المحددة.

وتضمنت الشروط أيضًا ألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية، وجود أحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679) وتاريخ 9/ 11/ 1387هـ.