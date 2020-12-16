عاجل…لأعلى مستوى بـ7 أشهر.. السعودية ترفع استثماراتها بالسندات الأمريكية    

ارتفعت حيازت المملكة العربية السعودية، بسندات الخزانة الأمريكية، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2020 للشهر الثالث على التوالي، لتصل لأعلى مستوياتها في 7 أشهر، علماً بأنها تراجعت بشكل حاد بداية من مارس/ آذار وأبريل/ نيسان.

ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية الشهرية، صعدت استثمارات المملكة، بنحو 2.3% خلال أكتوبر/ تشرين الأول وبزيادة تعادل 3 مليارات دولار عن الشهر السابق.

ووصلت حيازة السعودية من السندات الأمريكية إلى 134.2 مليار دولار بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي (أعلى مستوى لملكيتها بالسندات منذ شهر مارس/ آذار عندما بلغت بنهايته 159.1 مليار دولار)، مقابل 131.2 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول.