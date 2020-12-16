أمانة جدة تزيل مخالفات على مساحة 22 ألف م2 بنطاق أبرق الرغامة

ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع المخالفات البلدية بأشكالها كافة في جميع الأحياء، أزالت بلدية أبرق الرغامة الفرعية بمشاركة شرطة البلدية مواقع في بحي “الحرازات” عبارة عن 15 سوراً على مساحة إجمالية بلغت (22000 )م٢ كما أزالت البلدية 12 ورشة مخالفة بحي أم البدر التابع للنطاق.

وبين رئيس بلدية أبرق الرغامة خليل حمود الزهراني أن البلدية تابعت أعمال إزالة المخالفات بحي الحرازات وأم البدر وذلك ضمن جهود البلدية لمنع المخالفات البلدية وإزالتها بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.