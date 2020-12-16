10000 فحص طبي مجاني تنفذه مجموعة “أستر دي أم الصحية” للمرضى بالمملكة

قرر مؤسس ورئيس مجلس الاداره لمجموعة (أستر دي أم الصحية) في الهند ودول الخليج العربي ( آزاد موبن ) التبرع بعمل 10000 فحص طبي مجاني خلال عام 2021 يشمل الفحص الأشعة الطبقية والاشعة المغناطيسية واشعة هشاشة العظام والفحوصات المخبرية اللازمة.

جاء ذلك بمناسبة مرور 24 سنة على انشاء أستر دي أم للرعايه الصحيه.

ويستهدف البرنامج الفئة من المرضى الذين لا يملكون تأمين طبي وليس لديهم قدرة مالية لعمل هذه الفحوصات.

وسوف يقوم مستشفى أستر سند الرياض وهو أحد الفروع الرئيسية لمجموعة أستر دي أم في المملكة العربية السعودية بتحديد آلية عمل تلك الفحوصات وعددها لهؤلاء المرضى كخدمة مجتمعية للمواطنين والمقيمين في المملكةعلى مدى سنة كاملة.

صرح بذلك سعادة الرئيس التنفيذي لمستسفى أستر سند الرياض سعادة الدكتور عدنان الزهراني وذكر في حديثه انه نظرا لما تنعم به المملكة العربية السعودية من تنمية شاملة في المجال الصحي وما يجده القطاع الطبي الخاص من دعم كبير ولا محدود من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين حفظهم الله ، وكذلك مواكبة لابعاد الرؤية المباركة للمملكة 2030 فإنه تقرر ان يتم عمل هذه الفحوصات للفئة المستهدفة من المرضي.

بالاضافة إلى ما تم عمله سابقا من دور تثقيفي للمرضى وفحوصات مخبرية مجانية اثناء جائحة (كوفيد 19) من قبل المستسفى.

واختتم الدكتور الزهراني حديثه بالشكر لمؤسس المجموعه على هذا البرنامج الانساني

كما سأل المولى عز وجل أن يديم علينا نعمة الأمن والامان والتقدم في ظل الرعاية الكريمة من حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين.