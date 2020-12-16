وزير المالية: توقعات بانخفاض العجز بالميزانية خلال العام المقبل

توقع وزير المالية، محمد الجدعان، تراجع معدل العجز خلال العام المقبل إلى أقل من 5%، وفي العام 2022 سينخفض أكثر، وعلى المدى المتوسط سيكون هناك توازن في الميزانية.

وأضاف الجدعان في مقابلة مع “العربية”، اليوم الأربعاء أن العجز كان معدله 17% عند وضع رؤية 2030، فتراجع إلى 12% ثم إلى 9% ثم إلى 5% إلا أن عام 2020 كان عاما استثنائيا للمحافظة على صحة الإنسان وحماية الوظائف والاقتصاد عبر زيادة الإنفاق وبالتالي زيادة العجز.

وقال الجدعان، إن الحكومة ستعتمد على عدة مصادر متنوعة، في تغطية العجز، أولها الاحتياطيات الحكومية والتي لا ترغب بالسحب منها بقوة، حيث تعد صمام الأمان لمواجهة أي صدمات قد تواجه المالية العامة.

وتابع: “لدينا سوق الدين المحلي والذي أثبت عمقه وقدرته على تلبية احتياجات الدين الحكومية، فضلاً عن الأسواق الدولية التي شهدت طلبا عاليا جداً على إصدارات الحكومة”، وشدد أن الحكومة جاهزة لدعم الاقتصاد والوظائف في عام 2021.

كما أكد وزير المالية، أنه من المستهدف تخفيض العجز إلى أقل من 0.5% من الاقتصاد في 2023، لافتا أن لدى السعودية عدة أدوات لتحفيز الاقتصاد وزيادة استثمارات القطاع الخاص، قائلا: “لدينا إمكانية تخصيص مزيد من الأصول في حال الحاجة”.

وأكد وزير المالية على ثقته برؤية المملكة 2030 والتي أظهرت من خلالها الحكومة القدرة على ضبط العجز المالي خلال آخر 4 سنوات.

وأعلن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمس الثلاثاء عن ميزانية العام المالي القادم (1442 / 1443هـ) الموافق 2021 ميلادي.