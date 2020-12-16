اقتران نادر جداً بين المشتري وزحل في سماء السعودية.. الإثنين المقبل

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة ان سماء السعودية والوطن العربي تشهد بعد غروب الشمس مساء الإثنين 21 ديسمبر 2020 وبداية الليل وبالتزامن مع الانقلاب الشتوي – بالنصف الشمالي للكرة الارضية- اقتران نادر بين كوكبي المشتري وزحل حيث سيكونان في أقرب مسافة ظاهرية وسيفصل بينهما 0.1 درجة فقط وهو أقرب اقتراب مرئي بين الكوكبين في سماء الليل منذ 794 سنة.

سيشاهد الراصد للكوكبين بالعين المجردة وكأنه حدث اندماج بين “نجمين” – المشتري الساطع ( 2.0 -) مع زحل الخافت (+0.7)، في نجم واحد اكثر لمعاناً ويبدوا ممتدا نحو الشمال في منظر مذهل يشاهد بدون الحاجة لاستخدام أي معدات رصد خاصة .

الاقتران يحدث عندما تظهر الكواكب قريبه من بعضها في السماء من منظورنا على الأرض، وهذا الاقتران بالتحديد يوصف بـ “الاقتران العظيم” لأنه من أندر حالات الاقتران بين الكواكب المرئية بالعين المجردة وليس لهذه الظاهرة تأثير على الكرة الأرضية.

إن السبب في ندرة حدوث “الاقتران العظيم” يعود للمسافة بين المشتري وزحل نتيجة لحركتهما البطيئة عبر السماء.

ويستغرقان 11 سنة و 29 سنة على التوالي للدوران حول الشمس ، إضافة إلى أن مداراتها لا تقع بالضبط في نفس المستوى وعادة ما تمر الكوكب فوق أو أسفل بعضها البعض في السماء ولكن يحدث أن يلتقي الكوكبين وينتج اقتران عظيم بمعدل مره كل 20 سنة .

إن كوكب زحل يقطع حوالي 12 درجة كل عام من مداره حول الشمس بينما يقطع المشتري حوالي 30 درجة ، ولذلك في سنة واحدة يسد المشتري الفجوة بينه وبين زحل بحوالي 18 درجة.

وعلية خلال 20 سنه يكمل المشتري 360 درجة مقارنة بزحل وبالتالي فان المشتري يلتقي بزحل ويتشاركان تقريباً نفس الاحداثيات السماوية مرة كل 20 عاما.

إضافة لذلك يجب معرفة أن الاقترانات العظيمة ليست متشابه، ففي بعض الأحيان يحدث “الاقتران العظيم” عندما تكون الكواكب قريبة من الشمس بحيث لا يمكن رصدها كما حدث في العام 1623 وكذلك في عام 2000 وفي أوقات اخرى قد لا تتجاوز المسافة الظاهرية بينهما أكثر من خمس درجات.

يمكن رصد “الاقتران العظيم” في أي مكان على الكرة الارضية وذلك بالنظر باتجاه الافق الجنوبي الغربي لبضعة ساعات بعد غروب الشمس، وبسبب المسافة القريبة بينهما يمكن رؤيتهما سويا عبر المنظار بل وحتى بمجال رؤية التلسكوب تشاهد حلقات زحل واحزمة غيوم المشتري والعديد من اقمارهما الكبيرة سويا ايضا.

خلال الليالي بعد ليلة الاقتران العظيم سوف تزداد المسافة الظاهرية بين المشتري وزحل تدريجيا، ولن يتكرر بهذا الشكل الا بعد 60 سنة.

جدير بالذكر انه يوماً بعد يوم ستصبح مراقبة المشتري وزحل صعبة وخاصة اواخر ديسمبر الجاري مقارنة بالأشهر الماضية لانهما يقتربان من ضوء شفق الغروب استعدادا لانتقالها الى سماء الفجر مطلع العام 2021 وبعد ذلك يقضيان عاما كاملا اخر بالقرب من بعضها البعض على قبة السماء ولكن ليس بمثل مسافة اقتران ديسمبر 2020 العظيم.