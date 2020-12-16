الأمير مشعل بن ماجد يستقبل وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، اليوم ، معالي وزير الإسكان ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل ومعالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح التركي.

ونوّه الأمير مشعل بن ماجد للعناية والدعم الذي توليه قيادتنا الرشيدة – أيدها الله – لتحقيق التنمية وتلبية احتياجات المواطنين.

فيما بحث سموه مع معاليه سبل جودة الخدمات التنموية ومتطلبات استكمال المشاريع الرئيسية بمحافظة جدة.

من جانبه أعرب معالي الاستاذ الحقيل عن شكره وتقديره للأمير مشعل بن ماجد ، مشيرًا معاليه للعمل نحو تحقيق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة بما يخدم متطلبات المواطنين.