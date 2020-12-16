“لا خاسر”.. “الأولمبي الآسيوي”: الفائز بالتصويت يستضيف أسياد 2030 والثاني نسخة 2034

أعلن رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد الصباح، اليوم الأربعاء أن “لا خاسر” في التصويت على استضافة الألعاب الآسيوية 2030، بحيث تنال إحدى المدينتين المتقدمتين الرياض أو الدوحة حق استضافة نسخة 2030 والأخرى تستضيف النسخة التالية في 2034.

وقال “الفهد” إلى الجمعية العمومية الحاضرة في العاصمة العمانية مسقط، إن صاحب أكبر عدد من الأصوات سيستضيف الألعاب الآسيوية 2030 والثاني في السباق سيحصل على استضافة نسخة 2034. حصل تفاهم أمس واحتاج إلى دعمكم” لينال المقترح موافقة فورية.

وكانت اللجنة التنفيذية في المجلس الأولمبي الآسيوي فوّضت الثلاثاء الفهد لإيجاد حل لتحاشي التصويت على هوية المدينة التي ستستضيف الألعاب.