الصين تستورد 100 مليون جرعة من لقاح “فايزر” ضد كورونا

أعلنت مجموعة “فوسونفارما” الصينية، أنها ستستورد العام المقبل 100 مليون جرعة من لقاح “فايزر-بيونتيك” المضاد لـ(كوفيد-19).

وحصل لقاح “فايزر-بيونتيك” المضاد لكورونا الذي تم إنتاجه بالتعاون مع مجموعة فايزر الأمريكية على ترخيص في العديد من البلدان بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة حيث بدأ التلقيح.

وتعمل مختبرات صينية أيضا على لقاحات تجريبية بدأ توزيعها على نطاق واسع في البلاد على الأشخاص الأكثر تعرضا للإصابة، لكنها لم تحصل بعد على ضوء أخضر رسميا من السلطات لتسويقها.

وفي بيان أرسلته إلى بورصة هونج كونج الأربعاء، قالت “فوسونفارما” إن “بيونتيك” ستؤمن لها “100 مليون جرعة على الأقل من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد في الصين القارية في 2021”.

وأوضح البيان أن المجموعة الصينية ستدفع 250 مليون يورو مقدما لتتسلم 50 مليون جرعة، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وستتقاسم المجموعتان الأرباح المحققة من بيع اللقاح في الصين القارية، وكذلك في هونج كونج وماكاو، على أن يذهب الثلثان للمجموعة الصينية والثلث المتبقي إلى “بيونتيك”.

و”فوسونفارما” شركة تابعة لمجموعة “فوسون إنترناشيونال” التي تملك خصوصا “كلوب ميد”.

واستثمرت الصين حيث بدأ الوباء في نهاية العام الماضي بشكل كبير في تطوير اللقاحات التي وعد الرئيس شي جينبينغ يجعلها “منفعة عامة عالمية”.

ولدى الصين حاليا 4 لقاحات في المراحل النهائية من الاختبار. وأجرت المعامل الصينية العديد من الاختبارات في عدد من البلدان.