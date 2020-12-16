آخر تطورات #كورونا عالميا.. الإصابات في سلوفانيا تتخطى حاجز الـ 100 ألف

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، سجلت سلوفانيا، اليوم الأربعاء 16 ديسمبر، 2107 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما جعل البلاد تكسر حاجز المائة ألف إصابة بعدوى “كوفيد-19”.

وارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سلوفانيا إلى 100 ألف و389 حالة إصابة، من بينها 2190 حالة وفاة بمرض “كوفيد-19″، بنسبة وفيات بلغت 2.2% تقريبًا.

وأصبح سلوفانيا الدولة الثانية والسبعين في العالم، التي يبلغ عداد إصابات كورونا بها ستة أرقام (مائة ألف فأكثر).