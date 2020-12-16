الصحة: تطعيم لقاح #كورونا سيبدأ بالمناطق الرئيسية بالمملكة خلال أيام

أعلن وكیل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائیة الدكتور عبدالله عسیري، الیوم، أن عملیة التطعیم بلقاح فیروس كورونا المستجد ستبدأ في المناطق الرئیسیة في المملكة.

وقال في مداخلة مع قناة “الإخبارية” إن التطعیم، الذي سیبدأ في الأيام القلیلة المقبلة، سیركز على الفئات المعرضة للأمراض الشديدة وبعض المھن الحرجة.

وأضاف أن المملكة ستكون بذلك واحدة من ضمن 3 دول تبدأ التطعیم الفعلي، لتغطیة أكبر عدد من المواطنین

والمقیمین، وسیتم توزيع اللقاح على جمیع المراكز الصحیة بعد فترة من التدريب للممارسین.