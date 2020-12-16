السودان: جوازات و مخصصات منحت للإخوان نظير أعمال تخريبية.. وإعلامي التنظيم: “كله بثمنه”

رويداً رويداً بدأت تتكشف تفاصيل مؤامرات تنظيم الإخوان المسلمين وأفعاله الإرهابية في العالم العربي بأكلمه.

فقد تسبب القرار الذي اتخذته الحكومة السودانية بسحب الجوازات والجنسيات من قرابة 3000 فرد كان قد منحها لهم النظام السابق في كشف العديد من المؤامرات والمخططات ليس لتنظيم الإخوان المسلمين فحسب بل كل الكيانات الإرهابية التي كانت منتشرة وبكثافة على الساحة ومازال عناصرها ينشطون حتى الآن.

وما إن تم تفعيل القرار الذي أثار جدلاً واسعا في العديد من الدول بل طال شخصيات بارزة في عدة مجتمعات إلا وظهر على الشاشة مجددا إعلامي متطرف حتى النخاع وكان مقرباً من نظام البشير السابق وهو مالك لقناة تبث برامجها من لندن، حيث استنكر حملة التشهير التي تقوم الحكومة السودانية ضد “إرهابيي الجماعة” و الذين منحوا سابقاً الجواز الدبلوماسي السوداني، وقال بخصوص مرشد حركة النهضة راشد الغنوشي أن الأمر أشبه بالنكتة لان الأخير له صفة رسمية في بلده ولا يحمل جواز سفر أجنبي.

وكشف رسمياً عن مخططات سابقة للتنظيم الإرهابي حيث قال إن المخلوع الإسلامي حسن الترابي طلب منا أن نكون سفراء للسودان في الخارج وذلك بحكم علاقتنا مع ألوان الطيف المختلفة من الإسلاميين وقد قمنا بعملنا على أكمل وجه.

ومن المعروف أن النظام الاخواني السابق في السودان كان وقد رصد الملايين من اجل نشر الفكر وتنفيذ المخططات القذرة في عدة دول حول العالم.

و صرح قائلا:” قمنا بتسليم تلك الجوازات للحكومة السودانية عندما انتهت المهمة وقال انه تواصل مع الشيخ الغنوشي والذي أكد له انه سلم هذا الجواز منذ زمن بعيد، ولا يعلم كيف وصلت هذه الضجة لكبرى المحطات الفضائية العربية، وقال حتى لو كان معي هذا الجواز كان من الممكن يتواصلوا معي عن طريق القنوات الرسمية بحكم منصبي الحالي.