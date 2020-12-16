وزير الرياضة: دورة الألعاب الآسيوية 2034 في الرياض ستكون فارقة واستثنائية

رفع وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، عبدالعزيز بن تركي الفيصل، خالص الشكر والتقدير إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، على الدعم المتواصل والاهتمام المستمر بمناسبة حصول عاصمة وطننا الحبيب (الرياض) على استضافة دورة الألعاب الآسيوية 2034.

وغرد على “تويتر”: “ستكون دورة الألعاب الآسيوية 2034 في الرياض فارقة استثنائية بإذن الله.. وهنا أشكر رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد وأعضاء المجلس على ما أبدوه من قناعة بملف الرياض، وأتطلع للمزيد من العمل لما فيه مصلحة تطوير الرياضة الآسيوية في مختلف الألعاب”.

تستضيف الرياض دورة الألعاب الآسيوية 2034، وذلك في اجتماع المجلس الأولمبي الآسيوي الـ39، الذي عقد في العاصمة العمانية مسقط، بحضور الشيخ أحمد الفهد الصباح، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي.