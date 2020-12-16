مفتشات موارد الرياض ينفذن أكثر من 21 ألف زيارة على المنشآت

تمكنت فرق التفتيش النسائية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال 6 أشهر الماضية من تنفيذ أكثر من 21 ألف زيارة ميدانية على المجمعات التجارية والمدارس الأهلية والمشاغل والنوادي النسائية الرياضية إضافة إلى بعض المشاريع النسائية الصغيرة داخل الأحياء، للتأكد من التزام اصحاب الأعمال بأنظمة العمل واللوائح والقرارات المنظمة للسوق.

وأسفرت الزيارات التي شملت العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها عن رصد مايقارب من 4 آلاف مخالفة أغلبها للفقرة 20 و21 التي تنص على توظيف عمالة غير سعودية في مهن مقصورة على السعوديين وتشغيل العاملين من الذكور في الوظائف المقصورة على العاملات من السعوديات إضافة إلى مخالفات عدم وجود عقود العمل والتأمين الطبي.

وأوضح أن عمل المفتشات لا يقتصر فقط على تحرير المخالفات بل يمتد إلى الإرشاد المهني للموظفات في القطاع الخاص والإجابة عن استفساراتهن المتعلقة بالحقوق والواجبات مؤكداً أن الحملات التفتيشية التي ينفذها فرع الوزارة ممثلاً بقطاع التفتيش النسائي مستمرة على مدار السنة لمتابعة الالتزام بقرارات تأنيث المستلزمات النسائية وتوطينها، وتنظيم سوق العمل.