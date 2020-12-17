عاجل… هجوم إلكتروني كبير على الشبكات الحكومية الأمريكية

أكدت الحكومة الأمريكية أن حملة تسلل إلكتروني في الآونة الأخيرة أصابت شبكاتها، وقالت إنها كبيرة ومستمرة.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز هذا الأسبوع إن متسللين يُعتقد أنهم يعملون لحساب روسيا تجسسوا على رسائل البريد الإلكتروني الداخلية لوزارتي الخزانة والتجارة الأمريكيتين، والخوف من أن يكون التسلل المكتشف، مثل قمة جبل الجليد.

وقال بيان مشترك أصدره مكتب التحقيقات الاتحادي، ووكالة الأمن السيبراني، وأمن البنية التحتية ومكتب مدير المخابرات الوطنية: “هذا وضع آخذ في التطور، وبينما نواصل العمل على فهم نطاق الحملة بالكامل، نعلم أن هذا الاختراق أثر على شبكات داخل الحكومة الاتحادية”.

وأضاف البيان “على مدى الأيام القليلة الماضية، أصبح مكتب التحقيقات الاتحادي، ووكالة الأمن السيبراني، وأمن البنية التحتية، ومكتب مدير المخابرات الوطنية على دراية بحملة أمنية إلكترونية كبيرة ومستمرة”.

وقال أيضا: يحقق مكتب التحقيقات الاتحادي ويجمع المعلومات لتحديد وملاحقة وتعطيل الجهات المسؤولة عن التهديد.

ويُذكر أن مستشار البيت الأبيض للأمن القومي روبرت أوبراين، قطع زيارة أوروبية يوم الثلاثاء وعاد إلى واشنطن للتعامل مع الهجوم.