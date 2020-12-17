مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم يقر قواعد جديدة للتبديلات

وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم “إيفاب”، على أجراء تجارب للتبديلات الاضطرارية في حال تعرض اللاعب لارتجاج في المخ وتمديد التبديلات حتى خمسة في البطولات الكبيرة.

وجاءت قرارات “إيفاب” عقب مشاورات مع الخبراء وصناع القرار، وتمت الموافقة عليها خلال اجتماع الأعمال السنوي للمجلس.

وتقرر في الاجتماع أنه في حال تعرض أي لاعب لارتجاج في المخ فإنه يجب خروجه من المباراة دون أن يتضرر فريقه بالنقص العددي، وذلك حماية للاعب ولفريقه.

ومن المقرر أن تبدأ التجارب في يناير عام 2021، وسيتوجب على الاتحادات القارية والمحلية ومنظمي البطولات المعنية الامتثال لقرارات “إيفاب” والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وقرر “إيفاب” أن يمتد العمل بقرار التبديلات الخمس حتى نهاية ديسمبر عام 2021 بالنسبة للبطولات المحلية، ويوم 31 يوليو عام 2022 بالنسبة للبطولات الدولية.

وتم تغيير قواعد استبدال اللاعبين بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما ذكر “إيفاب”: التأثير المستمر لكورونا على كرة القدم يجب أن يبقى تحت الملاحظة المستمرة حتى يمكن اتخاذ الإجراءات المناسبة.

وتعمل بطولات الدوري في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا بقاعدة التبديلات الخمس، فيما تتقيد أندية الدوري الإنجليزي للعمل وبقاعدة التبديلات الثلاث الأساسية.

وينبغي النظر في المزيد من التوضيحات حول قانون لمسة اليد في الاجتماع السنوي، ولكن تم الاتفاق على أن ليس كل لمسة يد أو زراع اللاعب تعتبر مخالفة.

وتأسس مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم عام 1886، وهو الهيئة المختصة بتحديد قوانين اللعبة.