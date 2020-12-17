لأعلى مستوى منذ 9 أشهر.. أرتفاع اسعار النفط 1% وبرنت عند 51.65 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم، الخميس، لتصل عند أعلى مستوى في 9 أشهر ، بدعم بيانات إيجابية حول مستويات الإنتاج في الولايات المتحدة، بالإضافة لمتابعة عمليات التطعيم ضد فيروس “كورونا”.

وصعدت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي تسليم فبراير بنحو 1.1% إلى 51.65 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما ارتفعت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم يناير بنسبة 1.3% عند 48.42 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة انخفاض إنتاج النفط في الولايات المتحدة لأول مرة منذ نهاية أكتوبر في الأسبوع الماضي.

كما تعهد بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة شراء الأصول بوتيرة 120 مليار دولار شهرياً على الأقل، حتى يحدث تقدم كبير في مستهدف الوصول لمستويات التوظيف الكامل واستقرار الأسعار.