مفاجأة: حمض مارادونا النووي مطلوب في 6 قضايا نسب!

قضت محكمة أرجنتينية “بضرورة حفظ” جثة دييغو مارادونا أسطورة كرة القدم في البلاد في حالة الحاجة إلى حمضه النووي في قضايا إثبات النسب.

وتوفي مارادونا الشهر الماضي بسبب سكتة قلبية وتم دفنه في 26 نوفمبر في مقبرة خارج بوينس أيرس.

وكان محامي مارادونا أبلغ رويترز في وقت سابق أن عينات الحمض النووي موجودة بالفعل لكن المحكمة قالت إنه لا يجب حرق جثة لاعب نابولي وبوكا جونيورز السابق.

وأصبح 5 أبناء معترف بهم بالإضافة إلى 6 آخرين طلبوا إثبات نسبهم جزءاً من عملية ميراث معقدة في الأرجنتين.

وقالت ماغالي جيل البالغ عمرها 25 عاماً إنها اكتشفت أن مارادونا هو والدها قبل عامين.

واعترف مارادونا بأربعة أبناء في الأرجنتين وواحد في إيطاليا أثناء مسيرته في نابولي.