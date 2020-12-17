مدفوعا بالقطاع الخاص… الناتج المحلي للسعودية يسجل نموا على أساس ربعي

حقق الاقتصاد السعودي، نموا بنسبة 1.8% في الربع الثالث من عام 2020، مقارنة مع الربع السابق من العام ذاته مدفوعا بالنمو في القطاع الخاص.

فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للمملكة العربية السعودية انخفاضا بلغت نسبته 4.6% خلال الربع الثالث من عام 2020 على أساس سنوي، وفقا للتقديرات الأولية.

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة، في تقريرها الربعي الصادر اليوم الخميس، أن هذا التراجع يعود بنسبة كبيرة إلى انخفاض النمو في القطاع النفطي بنسبة 8.2%، وانخفاض القطاع غير النفطي بنحو 2.1%.

وسجل القطاع الخاص انخفاضا بنحو 3.1%، فيما حقق القطاع الحكومي نموا إيجابيا 0.5% على أساس سنوي.

وخلال الربع الثاني من عام 2020، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالأسعار الثابتة بنحو 7%؛ بالتزامن مع ذروة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” مما تسبب في عمليات إغلاق ليس على مستوى المملكة فسحب، بل على المستوى العالمي وهو مانعكس على حركة التجارة العالمية ونمو الاقتصاد.