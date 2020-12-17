وزير الصحة عقب تلقيه لقاح كورونا.. “اليوم بداية انفراج الأزمة”

بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، بدأت أكبر عملية تطعيم في المملكة، اليوم الخميس، بمتابعة مباشرة ودقيقة من ‎ولي العهد لإطلاق عملية التطعيم.

وعقب تلقي وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، اللقاح، قال “اليوم بداية انفراج الأزمة”

وأضاف وزير الصحة، سيكون لدينا مراكز تطعيم في كل مناطق المملكة، لافتا أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا ستستمر لعدة أشهر .

وأوضح الربيعة، نبحث عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المضمونة والحاصلة على توثيق.

وأكد أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا سوف يكون اختيارياً للمواطن والمقيم، ولن يكون اجبارياً .