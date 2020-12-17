“هيئة المحاسبين”: نعتزم إصدار نظام جديد يُغلّظ عقوبة المخالفات المحاسبية

قال الدكتور أحمد ‏المغامس، الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، إن الهيئة تعتزم إصدار نظام جديد يُغلظ من عقوبة المخالفات المحاسبية ‏وذلك خلال الأسبوعين المقبلين.‏

‏وأوضح المغامس في لقاء افتراضي نظمته غرفة الشرقية حسب ما أوردت صحيفة “الشرق الأوسط”، أن العقوبات الجديدة تتضمن غرامات مالية تصل ‏إلى 500 ألف ريال في حال المخالفة، بالإضافة إلى‎ الإنذار والإيقاف لمدة لا ‏تزيد على سنة، وإذا تكرر الإيقاف خلال سنتين أو أكثر فإنه يتم شطب ‏الترخيص‎.‎

وأضاف أنه في حال وقوع مخالفات جنائية عمدا، مثل التوقيع على تقارير تضم ‏أرقامًا مغلوطة أو معلومات ناقصة أو معلومات مضافة من غير وجه حق، فإن عقوبة ذلك تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية بقيمة مليوني ريال.‏

وأشار إلى أن النظام الجديد يأتي بهدف تحسين جودة عمل المحاسبين القانونيين، سواء عَمِل المحاسب محاسبا قانونيا، أو خبيرا فنيا عُين من قبل المحكمة أو من قبل أصحاب المصلحة.