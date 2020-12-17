“آل الشيخ”: مخصصات التعليم ضمن ميزانية 2021 تدعم مسيرة التطور

قال وزير التعليم، حمد بن محمد آل الشيخ، إن مخصصات الميزانية الجديدة للعام 2021، ستسهم في تحقيق تطلعات المواطنين، واستمرار مسيرة التنمية الشاملة في شتى القطاعات.

وأضاف “آل الشيخ” بحسب بيان من الوزارة، أنّ وزارة التعليم، جعلت من كفاءة الإنفاق هدفاً استراتيجياً في عملها، من خلال حوكمة الإجراءات التي أسهمت بشكل كبير في رفع كفاءة الإنفاق داخل قطاعات التعليم.

وأشار إلى أن قطاع التعليم في المملكة يأتي ضمن أولويات القيادة بما خصص له من ميزانيات بلغت 186 مليار ريال؛ لمواكبة التطلعات المستقبلية في تمكين هذا القطاع من دوره التنموي والاقتصادي، بما يتفق مع رؤية المملكة 2030.

وأوضح أن التعليم في المملكة يتمتع بدعم واهتمام كبير، يتجلى في توفير كافة الإمكانات والأدوات؛ لضمان استمرار الرحلة التعليمية عن بُعد للطلاب والطالبات، وتذليل كافة الصعاب التي فرضتها جائحة كورونا كوفيد 19.

وأكد أنّ الوزارة واجهت خلال الفترة الماضية عدداً من التحديّات، تمثّلت في تعليق الدراسة حضورياً في جميع المراحل التعليمية بالمملكة بسبب الجائحة، وتحول التعليم العام إلى تعليم عن بُعد خلال 10 ساعات فقط من تعليق الدراسة حضورياً.

كما شدد على أنّ الوزارة واجهت هذه التحديّات بكل عزيمة وإصرار، حيث أنشأت منصة مدرستي كواحدة من أقوى المنصات التعليمية العالمية، إضافةً إلى إنشاء 23 قناة فضائية تعليمية تستهدف كافة المراحل التعليمية، وهو ما أسهم في استمرار العملية التعليمية عن بُعد أثناء جائحة كورونا.

ولفت وزير التعليم إلى أهمية الاستمرار في تطوير مشروعات التعليم المستقبلية، بما تتضمنه من برامج فاعلة تتواءم مع النهضة التقنية والصناعية التي تعيشها المملكة.

وأشار الوزير إلى استمرار العمل على دعم التعليم الأهلي، وتحفيز الفرص الاستثمارية النوعية في القطاع، من خلال مبادرات الوزارة في برنامج التخصيص وتطوير البيئة الاستثمارية للقطاع، وبما يضمن تعظيم المكاسب الوطنية.