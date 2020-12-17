صندوق الاستثمارات العامة: ارتفاع عدد العاملين لأكثر من ألف موظف

كشف صندوق الاستثمارات العامة السعودي، اليوم الخميس، عن وصول إجمالي عدد موظفيه تجاوز 1000 موظف في ديسمبر/ كانون الأول 2020، مما يمثل إضافة نحو 300 موظف منذ بداية العام على الرغم من جائحة كورونا.

وقال الصندوق، إن 80 موظفا جديدا جرى اختيارهم من دفعة هذا العام لبرنامج تطوير الخريجين، بحسب “رويترز”.

وذكر أن التعيينات الجديدة شملت فادي السعيد الرئيس السابق لشركة لازارد لإدارة الأصول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي انضم لصندوق الاستثمارات العامة في سبتمبر / أيلول 2020، مديرا أول بقسم إدارة صناديق الأسهم المحلية التابعة للصندوق.

وأعلن الصندوق، في وقت سابق من العام الجاري، عن تعيين مازيار العموطي، وهو رئيس سابق للتداول في شركة كويلتر إنفيستورز للاستشارات وإدارة الثروات.

ويستحوذ السعوديون على نحو 84% من العاملين في الصندوق، بحسب الوكالة، وتمثل السيدات نحو 26% من إجمالي العاملين بالصندوق.