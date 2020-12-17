وزير الطاقة: السعودية الأقوى والأمكن في إدارة سوق النفط

أكد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن ما فعلته المملكة العربية السعودية خلال جائحة فيروس كورونا، بخصوص رعاية المواطنين، لم تفعله أي دولة في العالم، مشيرًا إلى حفظ سلامة المواطن والمقيم.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان اليوم، الخميس: «في جائحة كورونا لا توجد دولة قامت كما قامت به المملكة في رعاية المواطنين».

وتابع: «انخفاض الطلب على المنتجات البترولية لعام 2020م مقارنة بعام 2019م.»، مضيفًا: «قطاع النقل هو الأكثر تأثرا بالجائحة ما فاقم تحديات أسواق الطاقة».

وواصل: «عادت لنا العزة بأننا الأقوى والأمكن في إدارة سوق النفط، وفي ديسمبر احتفلنا بدورنا القيادي في إدارة سوق النفط»، وفقًا للعربية.

وأضاف: «زيادة المملكة للإنتاج مطلع الجائحة كان أمرًا مقصودًا، وكان هناك عدم توافق في أسواق النفط حول الخطوات المطلوبة مطلع الجائحة».