السعودية ضمن أول 10 دول متفوقة رقميا

حققت السعودية تقدمًا في تقرير التنافسية العالمي (GCR) للعام 2020، إذ تمكنت من الدخول بين العشرة الأوائل في المهارات الرقمية.

وحسب التقرير الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، صنفت السعودية بين الدول العشر الأوائل عالميًا في المهارات الرقمية بين مؤشر السكان النشطين.

وعزا التقرير هذا التقدم الملحوظ إلى 4 عوامل تتمثل في تبنيها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وترتيبات العمل المرنة التي تتمتع بها.

يأتي ذلك بالإضافةً إلى المهارات الرقمية الوطنية التي تحظى بها، والإطار القانوني الرقمي الذي تمتلكه.

وساهم في هذا الإنجاز أيضا، إطلاق 4 أكاديميات لتعزيز المهارات الرقمية (الأكاديمية السعودية الرقمية، أكاديمية مسك، أكاديمية طويق، الأكاديمية الوطنية لتقنية المعلومات).

كما ساهم فيه نشر المعرفة ومحو الأمية الرقمية من خلال مبادرتي (العطاء الرقمي) و(Think Tech) اللتين أسهمتا بدورهما في الوصول إلى أكثر من 15 مليون مستفيد ومستفيدة حول العالم.

كما وصلت تلك المبادرات إلى أكثر من 70 ألف ناشئ مستفيد من مبادرات رفع وتعزيز المهارات الرقمية، وأكثر من 31 ألف متدرب ومتدربة في مبادرة مهارات المستقبل.

وحصلت السعودية على الجائزة العالمية لتمكين المرأة من قِبل (الاتحاد الدولي للاتصالات ITU)، وإطلاق إطار المهارات الرقمية المبني على إطار SFIA العالمي الذي يمثل لغة موحدة تربط جميع الجهود لتأطير وتقييم وتوظيف وتنمية المهارات الرقمية.

ويؤكد تحقيق هذا الإنجاز العالمي قدرة السعودية على تبنّي واستكشاف التقنيات الرقمية المختلفة التي تعزز عملية التحوّل الرقمي بها.

ويتماشى هذا الإنجاز مع الاستراتيجية الهادفة إلى تشكيل مستقبل السعودية وتحقيق رؤيتها الطموحة 2030 الهادفة إلى تعزيز موقع المملكة كمركز إقليمي رقمي.