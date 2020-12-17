وزير الصناعة: توجد خطة لتوطين المنتجات الاستهلاكية

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، اليوم الخميس، إن القطاع الصناعي في المملكة مهم وقوي جدا، ويمتلك مدنا صناعية ضخمة في الجبيل وينبع وغيرها من المناطق.

وأضاف الخريف، خلال وقائع اليوم الثاني من برنامج جلسات حوار ملتقى ميزانية 2021، أن المملكة فيها قوة شرائية جيدة، وهناك خطة لتوطين عدد من المنتجات.

وأكد الوزير، أن هناك خطة لتوطين عدد كبير من المنتجات التي تستهلكها، المملكة فيها قوة شرائية جيدة، إضافة إلى عدد السكان والنمو الذي تشهده، كل هذه القوة ستساعد في العمل على توطين ما تستطيع من منتجات.

وأشار الخريف، إلى إطلاق بنك الصادرات برأسمال 30 مليار ريال، مبينا أنه دعم صادرات المملكة بـ5 مليارات في عامة الأول.

ولفت الخريف، إلى أن قطاع التعدين واعد، مشيرا إلى أن الثروة التعدينية بالمملكة لم تستغل بالشكل الكافي، ونظام التعدين الذي أقر مؤخرا سيدخل حيز التنفيذ بداية عام 2021.

وذكر الوزير، أنه تم إطلاق برنامج المسح الجيولوجي تكلفته تتجاوز ملياري ريال سيغطي ثلث مساحة المملكة وبالتحديد منطقة الدرع العربي.

وكشف الخريف، أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية أصدرت 800 رخصة صناعية خلال جائحة كورونا، ودخل 151 مصنعا حيز الإنتاج الشهر الماضي.