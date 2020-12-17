وقف الملك عبدالعزيز: بدء إجراءات تمليك المواطنين لعقاراتهم بمحافظة بحرة

أعلن وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية عن بدء إجراءات تمليك المواطنين لعقاراتهم الواقعة داخل نطاق حدود أراضي الوقف بمحافظة بحرة وذلك ابتداء من يوم الأحد المقبل، عن طريق المكاتب الهندسية المعتمدة من أمانة الوقف لهذا الغرض.

جاء ذلك بتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبد العزيز للعين العزيزية صاحب السمو الملكي الأمير / خالد الفيصل حفظه الله.

وعلى المواطنين المعنيين بهذه المرحلة مراجعة الموقع الالكتروني الرسمي لأمانة الوقف (www.azizia.org.sa) لمعرفة المكاتب الهندسية المعتمدة من أمانة الوقف المخولة باستقبال طلبات المواطنين وتزويدهم بالاشتراطات والمتطلبات لإنهاء إجراءاتهم .