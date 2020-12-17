وزارة الاستثمار تسعى لتطوير فرص استثمارية جديدة ونوعية

قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، اليوم الخميس، إن إطلاق وزارة الاستثمار له دلالة مهمة من القيادة بنظرة استراتيجية لقطاع الاستثمار عبر تنويع الاقتصاد.

وأضاف الفالح، خلال وقائع اليوم الثاني من برنامج جلسات حوار ملتقى ميزانية 2021، أن الوزارة لن تقوم فقط بعرض الفرص الجاهزة التي تزخر بها المملكة، بل ستقوم بتطوير فرص جديدة ونوعية.

كما تعمل الوزارة على التأكد من جاهزية تلك الفرص وجاذبيتها للمستثمر، والتسويق لها من خلال الهوية الوطنية الموحدة “استثمر_في_السعودية”.

ولفت الفالح، إلى أن وزارة الاستثمار تعمل بشكل أفقي لتكمل ما تقوم به الوزارات الأخرى، وتعمل بالشراكة مع الوزارات المحفزة الأخرى مثل الاقتصاد والمالية والموارد البشرية وصناديق الاستثمار.

وأكد وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح على أن الوزارة استمرار لمسيرة هيئة الاستثمار العامة سابقا.

وبين الوزير، أن بعض المحاور التي ستقوم بها الوزارة تشمل تطوير الأعمال وتحسين وتطوير السياسات الاستثمارية.