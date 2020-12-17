أمانة جدة‬⁩ تضبط 8113 عبوة منظفات مقلدة بنطاق بلدية الجنوب الفرعية

ضبطت بلدية الجنوب الفرعية التابعة لأمانة محافظة جدة، خلال حملة مشتركة مع وزارة التجارة موقعًا عشوائيًا بحي “البركة” عبارة عن معمل مخالف يمارس إنتاج وتعبئة المنظفات المقلدة تمهيدا لبيعها في الأسواق وجرى ضبط ٨,١١٣ عبوة لأصناف متعددة منها ٦,٥٦٠ فارغة.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية المهندس أحمد الشافعي، أن الحملة المشتركة أسفرت عن ضبط كميات من العبوات لمنتجات مواد التنظيف منسوبة لشركات شهيرة، مشيراً إلى أن الفرق الميدانية تحفظت على كامل الكميات حيث جرى استلامها من قبل مندوب وزارة التجارة بحكم الاختصاص وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات وإغلاق الموقع.