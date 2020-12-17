مصر تدين اعتداء ميليشيات إثيوبية على الجيش السوداني في منطقة جبل أبو طيور

أدانت مصر، الحادث الذي تعرضت له عناصر القوات المسلحة السودانية، اليوم الثلاثاء، حول منطقة “جبل أبو طيور” المتاخمة للحدود الإثيوبية، ما أسفر عن مقتل عدد من الجنود وخلّف عددا آخر من المصابين في صفوف القوات السودانية إضافة إلى خسائر في المعدات.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، إن مصر تؤكد تضامنها الكامل مع السودان الشقيق وحقه في حماية أمنه وممارسة سيادته على أراضيه، وشجبها لهذه الاعتداءات غير المبررة، فإنها تتابع بمزيد من القلق تلك التطورات الميدانية الخطيرة وتأثيرها على الأوضاع الأمنية بالمنطقة، وتؤكد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الممكنة لعدم تكرار وقوع مثل تلك الأحداث مستقبلاً بحق السودان الشقيق.