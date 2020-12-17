اليمن: لا يمكن القبول ببقاء البعثة الأممية بالحديدة حبيسة بيد ميليشيا الحوثي

قال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، اليوم الخميس، إنه لا يمكن القبول باستمرار بقاء بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) حبيسة بيد ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأكد الحضرمي – خلال لقائه نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة دانيلا كروسلاك – ضرورة أن تتمكن البعثة الأممية، من أداء مهامها وفقا لولايتها وإيقاف تدخلات وإعاقات ميليشيا الحوثي لتحركاتها.

وشدد الحضرمي، على ضرورة العمل على نقل مقرها إلى مكان محايد في الحديدة، حتى تتمكن من أداء المهام المنوطة بها بالشكل الأمثل.

من جهتها، أشادت المسؤولة الأممية، بجهود الحكومة ودعمها لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، مؤكدة أن البعثة ستبذل كل ما بوسعها لضمان تنفيذ اتفاق الحديدة، وفقًا للولاية الممنوحة للبعثة وبما يخدم عملية السلام في اليمن.

وكانت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونهما) عقدت – الشهر الماضي – اجتماعا في مدينة المخا الساحلية، مع فريق الحكومة الشرعية في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار بالحديدة، في تحرك أممي لخفض التصعيد الذي أشعلته ميليشيات الحوثي، واستهدف تفجير الوضع عسكريًا في قطاعات وجبهات الحديدة.