آخر تطورات #كورونا عالميا.. أمريكا تسجل 3580 وفاة جديدة في رقم قياسي

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم.

وفي آخر التطورات، قفزت وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى رقم قياسي يومي بلغ 3580 وفاة وارتفعت حالات دخول المستشفى لليوم التاسع عشر على التوالي، مما يزيد من المخاطر بينما تبحث الجهات التنظيمية ما إذا كانت ستوافق على لقاح ثان لكوفيد-19.

وسجلت السلطات الصحية 232255 حالة إصابة أخرى، وهي ثاني أعلى عدد يومي على الإطلاق للإصابات، إذ أصبحت كاليفورنيا أول ولاية ترصد أكثر من 50 ألف حالة في يوم واحد، وفقا لإحصاء رويترز.