الوكالة الدولية: انتهاكات إيران للاتفاق النووي أكبر من التراجع عنها بسرعة

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الخميس، أن انتهاكات إيران للاتفاق النووي الموقع عام 2015 أكثر من أن يتم التراجع عنها بسرعة.

وقالت الوكالة الدولية في بيان اليوم، إنه لا يمكن تخيل عودة إيران للمربع الأول في الاتفاق لأنه لم يعد موجودا، وذلك وفق قناة “العربية”.

وأوضحت الوكالة الدولية أن إبرام اتفاق نووي جديد يجب أن يحدد كيفية تراجع طهران عن انتهاكاتها التي تمت بحق الاتفاق.

وشددت المنظمة الدولية على أن إحياء الاتفاق النووي في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن سيتطلب اتفاقا جديدا مع طهران.

وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت عن رفع مستوى تخصيب اليورانيوم وإدخال أجهزة طرد مركزي حديثة بعد خروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق.