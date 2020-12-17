بين الربيعة 2009 و الربيعة 2020 .. وزير الصحة في مقدمة من يتلقون اللقاح بالمملكة #لقاح_كورونا #كورونا

بدأت أكبر عملية تطعيم في المملكة، اليوم الخميس، ضد فيروس كورونا المستجد، و أعاد تلقي وزير الصحة توفيق الرببعة للقاح كورونا المستجد “كوفيد 19” اليوم للأذهان مشهدا قديما من ذاكرة المملكة حينما تلقى وزير الصحة السابق عبد الله الربيعة للقاح انفلونزا A-H1N1 “الخنازير” عام 2009.

وتجلت المفارقة ، اليوم، عندما تقدم وزير الصحة لأخذ لقاح كورونا في طليعة المتلقين للقاح في المملكة ليكرر موقفا شهدته المملكة منذ 11 عاما حين تقدم وزير الصحة السابق الدكتور عبد الله الربيعة كبار المسؤولين على الشأن الصحي وهيئة الغذاء والدواء السعودية بأخذ لقاح أنفلونزا A-H1N1 “الخنازير” كأول مواطن يأخذ أول جرعه من اللقاح عام 2009 فما أشبه اليوم بالبارحة.

وعقب تلقي وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، لقاح كورونا، قال “اليوم بداية انفراج الأزمة”

وأضاف وزير الصحة، سيكون لدينا مراكز تطعيم في كل مناطق المملكة، لافتا أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا ستستمر لعدة أشهر .

وأوضح الربيعة، نبحث عن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المضمونة والحاصلة على توثيق.

وأكد أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا سوف يكون اختيارياً للمواطن والمقيم، ولن يكون اجبارياً .

و تذكر مواطنو المملكة مشهد الوزير السابق وابنته حين تقدما لأخذ أول جرعات من لقاح انفلونزا الخناير عام 2009 مثمنين الموقفين و معبرين عن تفاعلهم باللقاح الجديد و حرص المملكة و قيادتها و حكومتها على صحة المواطنين و المقيمين.