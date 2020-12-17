عاجل.. الصحة: 150 ألفا تلقوا لقاح #كورونا اليوم.. ولم يتم تسجيل أي مضاعفات جدية

أكدت وزارة الصحة أن لم يتم تسجيل أي مضاعفات جدية لمن تلقى اللقاح.

وقال وزير الصحة توفيق الربيعة، اليوم الخميس، إن اللقاحات لها دور هائل في وقاية المجتمعات من الأمراض الفتاكة، مضيفا: “ميزانية الصحة خلال أزمة كورونا كانت مفتوحة لخدمة الإنسان.

وأضاف في تصريحات لقناة الإخبارية أن “المملكة من أكثر الدول أمانا في السياحة خلال جائحة كورونا”.

وأشار إلى أن الجيش الأبيض ساهم في حماية المملكة من كورونا، مضيفا: ”

وتلقى وزير الصحة أول جرعة من لقاح فيروس كورونا. وبذلك يكون أول مواطن سعودي يحصل على هذا اللقاح.

وانطلقت اليوم المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في السعودية، في مركز تم تجهيزه في العاصمة الرياض، بعد أن تسلمت المملكة شحنتين من لقاحات كوفيد-19.