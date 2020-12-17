بعد دمج مواد اللغة العربية والاجتماعية.. التعليم تعتزم دمج مواد التربية الإسلامية لتطوير مناهجها

كشف مصادر تعليمية عزم وزارة التعليم دمج مواد “التربية الإسلامية” لطلاب وطالبات التعليم العام في مقرر واحد باسم “الدراسات الإسلامية” وذلك اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني لهذا العام 1442هـ.

ويأتي هذا الدمج يأتي ضمن تطوير المناهج ولن يمس الثوابت الدينية، بل سيعزز من قيم الإيمان ويرسخ الاعتزاز بالهوية الإسلامية، كما أن هذا الدمج لن يؤثر على الوظائف التعليمية.

يذكر أن وزارة التعليم عكفت خلال السنوات الماضية على تطوير مناهجها سواء مايخص المحتوى أو دمج المواد كما حصل في دمج مواد التربية الاجتماعية وكذلك مواد اللغة العربية .