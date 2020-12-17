أمريكا تدعم مد خط أنابيب لتزويد أوروبا بغاز شرق المتوسط

قال وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تدعم مد خط أنابيب تحت البحر، لإمداد أوروبا بالغاز الطبيعي من شرق المتوسط.

وتوصلت اليونان وقبرص وإسرائيل إلى اتفاق بشأن خط الأنابيب “إيستميد”، الذي ظل قيد التخطيط لعدة سنوات.

وتطمح الدول الثلاث إلى التوصل لقرار استثمار نهائي بحلول 2022 والانتهاء من خط الأنابيب الذي سيكلف ستة مليارات يورو (6,86 مليار دولار) بحلول 2025 للمساهمة في تنويع موارد أوروبا من الطاقة.

وقال برويليت للصحفيين في أثينا: “سنواصل العمل مع إسرائيل واليونان والأطراف الأخرى المهتمة بما يكفل إقامة البنية التحتية”.

وأضاف: “مازال هناك اهتمام هائل من كل من القطاع الخاص وحكومات المنطقة بإقامة البنية التحتية وبأسرع ما يمكن.”

وتطمح اليونان إلى الاضطلاع بدور محوري في تنويع موارد الطاقة الأوروبية، بدلا من الاعتماد على روسيا، وهو هدف تدعمه واشنطن بقوة.