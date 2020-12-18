كورونا في أمريكا… 3 آلاف وفاة و250 ألف إصابة جديدة في 24 ساعة

سجلت الولايات المتحدة أمس الخميس أكثر من 3200 وفاة، وحوالى 250 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، حسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة تسجيل الولايات المتحدة 247.544 إصابة جديدة بالفيروس و3.249 وفاة بالوباء.

وهذه هي المرة الرابعة في غضون 10 أيام التي تتجاوز فيها حصيلة الوفيات اليومية في الولايات المتحدة عتبة 3 آلاف وفاة.

ولا تنفك أعداد الإصابات اليومية الجديدة بالوباء تحطم أرقاماً قياسية في الولايات المتحدة، كما يُواصل عدد المرضى في المستشفيات الارتفاع.

وهناك حالياً أكثر من 114 ألف مريض في المستشفيات، حسب بيانات تحدّثها باستمرار وزارة الصحة الأمريكية.

وأصيب أكثر من 17 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة منذ تفشي الوباء. لكن الحصيلة الفعلية قد تكون أكبر بسبب تأخر إجراء الفحوص على نطاق واسع في المرحلة الأولى.

وبدأت الولايات المتحدة الإثنين حملة تلقيح واسعة النطاق ترمي في مرحلة أولى إلى تلقيح 20 مليون شخص في ديسمبر الجاري.

وهذه الحملة التي ستكون الأكبر من نوعها في تاريخ الولايات المتّحدة تستهدف في مرحلتها الأولى تحصين مقدّمي الرعاية الصحية، الأكثر تعرضاً لخطر الإصابة بالفيروس، وعددهم حوالى 21 مليون شخص، ونزلاء دور رعاية المسنين، وعددهم حوالى 3 ملايين شخص.

وتهدف الحملة إلى تطعيم 100 مليون شخص بحلول الربيع وكل سكان الولايات المتحدة بحلول الصيف، لكن الأمور ستعتمد كثيراً على ثقة الأمريكيين في اللقاح.