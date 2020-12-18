فتح باب التقديم للنساء في الخدمة الجوية بالخطوط السعودية

أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن فتح باب التقديم للعمل في الخدمة الجوية للنساء من حملة الثانوية العامة كحد أدنى وفق التالي:

ومن ضمن الشروط والمهارات:أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية ولا يقل المؤهل عن الثانوية العامة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس).

الحصول على درجة (72) في اختبار اللغة الإنجليزية من قياس (STEP) وأن لا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد عن 30 سنة (حسب التقويم الهجري).

أن يبلغ الحد الأدنى للطول مع رفع الذراع 212 سم إلى أطراف أصابع اليد وأن يتناسب الوزن مع الطول (حسب معايير الخطوط السعودية) مع ضرورة إجتياز الفحص الطبي.

اما الوثائق المطلوبة فهي:سيرة ذاتية محدثة وبطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول لمدة 6 شهور على الأقل وجواز سفر ساري المفعول لمدة 6 شهور على الأقل.

الشهادة الدراسية مع سجل الدرجات (الثانوية كحد أدنى) مع شهادة معادلة إذا كانت من الخارج.

اختبار اللغة الإنجليزية (STEP) من قياس بدرجة لا تقل عن 72 (يجب أن لا يتجاوز تاريخ الدرجة أكثر من سنتين).

أما من ضمن المزايا: راتب شهري تنافسي وبدل نقل 400 ريال وبدل سكن 3 رواتب أساسية سنوياً.

تأمين طبي للموظفين ومن يعولون (وفقاً لسياسة الشركة) وبدل إنتاجية وسفر (وفقاً لسياسة الشركة).

قسيمة سفر للموظف والمعالين المستحقين (وفقاً لسياسة الشركة).

وبعد اجتياز الفحص الطبي يجب على المرشحين استكمال الإجراءات المطلوبة والتأكد من عدم وجود أي مخالفات أو رسوم غير مدفوعة مع طباعة إثبات عدم وجود رسوم أمنية من خلال خدمة الاستعلام على موقع (ابشر).