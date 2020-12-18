لأول مرة في تاريخه… النقد الدولي يعين امرأة على رأس لجنته التوجيهية

اختارت اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي، مساء أمس الخميس، وزيرة المالية السويدية ماغدالينا أندرسن رئيسة لها، لتصبح بذلك أول امرأة في تاريخ الصندوق تترأس لجنته التوجيهية.

وستتولّى أندرسن رئاسة اللجنة في يناير المقبل لولاية مدّتها ثلاث سنوات، خلفاً لمحافظ البنك المركزي الجنوب أفريقي ليسيتيا غانياغو الذي يشغل المنصب منذ 18 يناير 2018.

وتتألف اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية من 24 عضواً يتوزّعون على محافظي بنوك مركزية، ووزراء مالية، ومسؤولين من مستويات مماثلة في دول أعضاء في صندوق النقد الدولي.

وأندرسن هي وزيرة المالية السويدية منذ أكتوبر 2014 وشغلت مناصب عدة في حكومة بلادها.