النصر بصدد فرض عقوبة على حمد الله

ذكر تقرير إخباري اليوم الجمعة، أن المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي النصر حسين عبد الغني، سيجتمع مع مجلس الإدارة والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، تمهيداً لفرض عقوبة إدارية أو مالية، على المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله.

ويأتي ذلك بسبب احتكاك حمد الله مع زميله سلطان الغنام خلال مباراة النصر أمام الرائد أمس الأول الأربعاء، في دور الستة عشر لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وخلال اجتماع بين اللاعبين وعبد الغني أمس الخميس، برر حمد الله انفعاله بما اعتبره “عدم احترام” من الغنام له، وقد قطع المدير التنفيذي حديث اللاعب المغربي، مشدداً على أن “النصر فوق الجميع”.

وأفادت المصادر نفسها بأن الخلاف بين الثنائي، خلال الشوط الأول للمباراة، بدأ بعد مطالبة الغنام لزميله المهاجم حمد الله بالتعاون واللعب الجماعي، ما أثار حفيظة الأخير.