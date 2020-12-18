السعودية الثانية عربيا وفي المرتبة الأربعين عالميا ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا

حققت المملكة العربية السعودية، الترتيب الثاني عربياً والأربعين عالمياً من بين 189 دولة وإقليماً في قائمة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، وفق تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2020م الذي جاء هذا العام بعنوان “الحدود التالية للتنمية البشرية والإنسانية “.

ويعتمد قياس مؤشر التنمية البشرية على تقييم التقدم الذي يحدث على المدى الطويل في ثلاثة جوانب أساسية للتنمية، وهي: الحياة الصحية الطويلة وتُقاس بالعمر المتوقع للفرد، وإمكانية الوصول للمعرفة وتُقاس بسنوات التعليم المتاحة للأطفال في سن التعليم المبكر والكبار من سن 23 فأكثر، إضافة إلى مستوى المعيشة الكريمة ويقاس بنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي.

وبلغ مؤشر المملكة في التقرير الصادر لعام 2020 الذي تناول موضوع التنمية البشرية للجميع (0,854) نقطة.

وبحسب المؤشرات الرئيسة الأربعة للتقرير، فقد بلغ رصيد المملكة في مؤشر متوسط العمر المتوقع عند الولادة (75.1) سنة، وهو ما يندرج تحت الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، كما بلغ رصيدها في مؤشر سنوات الدراسة المتوقعة (16.1) سنة، وبلغ متوسط سنوات الدراسة (10.2) سنة، حيث يعكسان الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، كما قدّر التقرير حصة الفرد من إجمالي الناتج القومي بـ (47,495) ألف دولار أمريكي، والذي يعبر عن الهدف الثامن من أهداف التنمية.

ويعكس التقرير مستوى التنمية البشرية التي تعيشها المملكة في مختلف المجالات، ويبرز الجهود المبذولة على كافة الأصعدة، والتي تحققت استجابة للتوجيهات السديدة والمستمرة من مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، كما يعكس الأهداف التي بنيت عليها الرؤية السعودية 2030؛ لتحقيق التنمية المستدامة ومواكبة كافة المتغيرات التنموية المتسارعة عالمياً.

ويقسم تقرير التنمية البشرية دول العالم إلى أربع مجموعات، وذلك حسب قيمة مؤشر دليل التنمية البشرية، فالدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً عندما يكون قيمة الدليل (0,800) فأكثر ، ومجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة عندما يكون قيمة الدليل ما بين (0,700 – 0,799)، ومجموعة الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة التي يتراوح قيمة الدليل بين (0,550 – 0,699)، والدول ذات التنمية البشرية المنخفضة التي يقل بها قيمة الدليل عن (0,550).

يذكر أن النرويج جاءت في المرتبة الأولى عالمياً، تليها إيرلندا ثم سويسرا ، فهونج كونج، ثم ايسلندا في المرتبة الخامسة، بينما حلت المملكة المتحدة في المرتبة 13، والولايات المتحدة في المرتبة 17، واليابان في المرتبة 19، وجاءت أسبانيا في المرتبة 25 متقدمة على فرنسا التي حلت في المرتبة 26 عالمياً.